Якубко: лучше бы в России вложились в футбольные школы, а не закидывали бабками легионеров

Бывший игрок пермского «Амкара», футбольного клуба «Москва» и сборной Словакии Мартин Якубко поделился мыслями о тратах российских клубов на легионеров в период отстранения от международных соревнований, а также высказался о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Почему в России не делают ставку на свою молодёжь, а покупают легионеров? Вот этого я не понимаю, если честно. Если бы деньги вкладывали в развитие детского футбола, приглашали специалистов из той же Бразилии, это было бы в сто раз лучше, чем закидывать бабками легионеров. От этого было бы куда больше пользы. Лучше бы вложились в школы. А получается, что в такое время просто так раскидывают деньги.

Уровень РПЛ? Всё показывают результаты. Когда российские клубы выходили против европейских соперников, даже на сборах, они могли сравнить свой уровень и уровень соперников. А сейчас играют между собой. Со стороны тяжело говорить о вашем уровне, но я читаю высказывания российских специалистов, и большинство говорят, что уровень чемпионата упал. Как по матчу «Краснодара» и «Ахмата» можно судить об уровне одной из команд? Это в любом случае не будет объективно», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

В России Мартин выступал за «Сатурн» из Раменского, подмосковные «Химки», «Москву», столичное «Динамо» и пермский «Амкар».