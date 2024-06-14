Чемпион мира Боатенг вновь предстал перед судом по делу о домашнем насилии

Бывший центральный защитник сборной Германии и «Баварии» Жером Боатенг вновь предстал перед судом по делу о нанесении телесных повреждений и оскорблений его бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

По информации источника, суд Мюнхена готовится повторно осудить футболиста по данному делу. Подчёркивается, что находившийся на заседании Боатенг дал подробные показания по предъявленным ему обвинениям, пытаясь доказать свою невиновность.

Напомним, в 2021 году суд Мюнхена впервые постановил, что Боатенг должен выплатить штраф в размере € 1,6 млн. Однако затем это наказание было пересмотрено по второй инстанции, в результате чего штраф был снижен до € 1,2 млн. Позже данное решение было нивелировано Верховным судом Баварии.

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