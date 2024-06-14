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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Матч открытия Евро-2024: прямая трансляция начнётся в 22:00 мск

Матч открытия Евро-2024: прямая трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024 в Германии. В матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. В соревновании примут участие 24 европейские национальные команды, поделённые на шесть групп по четыре сборной в каждой.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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