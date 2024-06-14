Дмитрий Радченко: Латышонок — перспективный вратарь, но ещё ничего не добился

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о молодом голкипере Евгении Латышонке, который перешёл из «Балтики» в «Зенит».

«Латышонок — неплохой и довольно молодой игрок. Видно, что ему ещё нужно много работать. Он ничего ещё не добился, но очень перспективный. «Зенит» пригласил его, но это не означает, что он сразу попадёт в основной состав. Выиграет ли он конкуренцию, большой вопрос. Но «Зенит» сделал понятный для меня трансфер», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.