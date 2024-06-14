Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Келли перешёл в «Ньюкасл» из «Борнмута»

Защитник Келли перешёл в «Ньюкасл» из «Борнмута»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Ллойд Келли станет игроком «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Ньюкасл Юнайтед» рад сообщить, что защитник Ллойд Келли присоединится к клубу 1 июля 2024 года.

Келли станет первым новичком клуба в летнее трансферное окно после подписания долгосрочного контракта и будет носить футболку с 25-м номером», — написано в заявлении клуба.

«Это потрясающе — приехать сюда. Я знаю, насколько велик этот клуб и как много он значит для всех болельщиков, и я просто хочу взяться за дело с ходу. Это большой переезд для меня и моей семьи. Конечно, жизнь на юге немного другая, но я думаю, что город Ньюкасл потрясающий, с его контрастом между городской жизнью и сельской местностью.

Для меня не было трудным решением перейти сюда. Я работал с тренером ранее и знаю, чего он хочет от своих игроков. Просто не могу дождаться, когда начну работу», — сказал Келли.

Ранее 25-летний защитник выступал за «Борнмут».

Материалы по теме
Вратарь сборной Англии Траффорд может перейти в «Ньюкасл» — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android