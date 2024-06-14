Тренер сборной Италии Спаллетти ввёл ряд жёстких правил для команды на время Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ввёл ряд жёстких правил для игроков национальной команды на время выступления на чемпионате Европы — 2024, сообщает Corriere dello sport.

По информации источника, в команде введено ограничение на использование мобильных телефонов: можно пользоваться только перед обедом и ужином и никогда – за массажным столом или во время собраний. Также в команде полностью запрещено использование наушников. Играть в Sony PlayStation разрешено, но только в игровой комнате и не позже полуночи. Смех и шутки в коллективе должны быть размеренными и не влиять на концентрацию команды.

Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.