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Доннарумма высказался перед стартовым матчем Италии на Евро-2024

Доннарумма высказался перед стартовым матчем Италии на Евро-2024
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался перед стартом своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024. Напомним, в первом матче на Евро итальянцы встретятся со сборной Албании.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я в роли лидера? Настрой сборной Италии будет таким же, как и три года назад: мы хотим пережить волшебные ночи, команда готова и не нуждается в моих советах. Тем, кто был в сборной на прошлом Евро, будет что сказать остальным.

У нас группа сложная, и матч с Албанией таит в себе несколько подводных камней. Албанцы хорошо играют, мы не можем выложиться на 70–80%. Они быстрые, любят контратаки. Мы знаем, что можем выиграть даже на 90-й минуте, но нужно соблюдать баланс и компактность», — сказал Доннарумма на пресс-конференции.

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