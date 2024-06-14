Доннарумма высказался перед стартовым матчем Италии на Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался перед стартом своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024. Напомним, в первом матче на Евро итальянцы встретятся со сборной Албании.

«Я в роли лидера? Настрой сборной Италии будет таким же, как и три года назад: мы хотим пережить волшебные ночи, команда готова и не нуждается в моих советах. Тем, кто был в сборной на прошлом Евро, будет что сказать остальным.

У нас группа сложная, и матч с Албанией таит в себе несколько подводных камней. Албанцы хорошо играют, мы не можем выложиться на 70–80%. Они быстрые, любят контратаки. Мы знаем, что можем выиграть даже на 90-й минуте, но нужно соблюдать баланс и компактность», — сказал Доннарумма на пресс-конференции.