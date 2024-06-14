Ташуев рассказал, чем нынешняя сборная России похожа на команду Хиддинка образца Евро-2008

Российский тренер Сергей Ташуев сравнил сборную России при Гусе Хиддинке и Валерии Карпине.

«Не могу сказать, какая сборная была сильнее. Сборная при Хиддинке прошла циклы: отборочные матчи, подготовительные игры, Евро-2008. Сегодняшняя национальная команда больше для просмотра. Тренерский штаб приглашает большое количество футболистов.

Но Карпину и помощникам надо отдать должное, что они поставили креативный футбол и выбрали стилистику команды. Яркой и креативной игрой она похожа на команду Хиддинка. Очень много техничных футболистов в составе – что сейчас, что тогда. После того Евро многие игроки ушли в топовые клубы, сейчас у нас тоже много футболистов в европейских чемпионатах выступают», — приводит слова Ташуева Legalbet.

Сборная России на Евро-2008 под руководством Гуса Хиддинка заняла третье место. Победителем турнира стала Испания, обыгравшая в финале Германию.

Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, выиграла 11 из них, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Действующий контракт специалиста со сборной истекает летом 2024 года.

Напомним, в феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.