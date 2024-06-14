Сергей Ребров: игроков сборной Украины не нужно мотивировать

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что игроки его команды не нуждаются в дополнительной мотивации для участия в Евро-2024.

«Игроков сборной Украины сейчас не нужно мотивировать. Когда в стране продолжается СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), то ребята и так понимают, какой ответственностью является игра за национальную команду. Это действительно очень большая мотивация. Иногда мы говорим об этом, но я вижу по лицам игроков, по их отношению к тренировочному процессу и матчам, насколько они мотивированы», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией. Чемпионат Европы 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.