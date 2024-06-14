Евгений Латышонок трогательно попрощался с «Балтикой» после перехода в «Зенит»

Пресс-служба калининградской «Балтики» в социальных сетях опубликовала прощальное письмо голкипера Евгения Латышонка, который перешёл в петербургский «Зенит».

14 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе голкипера Евгения Латышонка из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.