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Футболисты «Оренбурга» вышли из отпуска

Футболисты «Оренбурга» вышли из отпуска
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«Оренбург» вышел из отпуска, некоторые футболисты прошли медосмотр. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Сегодня часть игроков в Москве прошла медицинский осмотр, некоторые футболисты пройдут осмотр непосредственно в месте проведения сборов. Завтра команда отправится в Турцию на первый предсезонный сбор», — написано в сообщении клуба.

«Отпуска, можно сказать, не было, тренировался каждый день, потихоньку восстанавливаюсь от травмы», — сказал нападающий «Оренбурга» Тимофей Мартынов.

«Оренбург» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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