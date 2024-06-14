Корнаухов — о работе Терзича в «Боруссии»: команда играла то хорошо, то плохо

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о покинувшем пост главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдине Терзиче.

«В начале сезона «Боруссия» очень неудачно выступала в чемпионате Германии и, наоборот, очень здорово играла в Лиге чемпионов, вышла из «группы смерти». В весенней стадии «Боруссия» игру наладила, уже не было шараханий. В последние два года были шараханья: они то играли хорошо, то очень плохо», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, об уходе Терзича дортмундская «Боруссия» объявила накануне, 13 июня. «Боруссия» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024. Команда Эдина Терзича набрала 63 очка за 34 матча. Чемпионом страны стал леверкузенский «Байер» (90). «Боруссия» добралась до финала Лиги чемпионов, в котором уступила мадридскому «Реалу» — 0:2.