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«Он стал более мягким». Мбаппе высказался о тренере сборной Франции Дешаме

«Он стал более мягким». Мбаппе высказался о тренере сборной Франции Дешаме
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о работе с главным тренером французской национальной команды Дидье Дешамом, возглавившим её в 2012 году.

«Мы разговаривали о легендах с Антуаном [Гризманном] и Оливье [Жиру]. Здесь же мы сталкиваемся с суперлегендой. Он добивался успеха за сборную Франции в качестве игрока, а затем и как тренер.

Он уже не тот тренер, каким был, когда начинал работу. Дешам умеет развиваться, сохраняя при этом свои требования и принципы. На мой взгляд, любой тренер должен быть готов умереть ради своих принципов. Это основа данной профессии.

Тренер всегда придаёт большое значение своей команде. Он знает, как добиться победы. Но у меня такое чувство, что он стал немного мягче. Может быть, дело в возрасте или в том, что у нас молодая команда. Он адаптировался к новому поколению», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

Напомним, под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года. Как игрок Дешам побеждал на чемпионате мира 1998 года и на чемпионате Европы 2000 года.

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