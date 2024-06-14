«Торпедо» объявило о возвращении нападающего Максимова

Нападающий Максим Максимов стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Максим Максимов возвращается в «Торпедо»!

28-летний нападающий уже выступал за наш клуб в 2019 году. После этого четыре сезона он играл в воронежском «Факеле».

Рады вновь видеть у нас!» — написано в сообщении автозаводского клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Максим Максимов провёл за «Факел» 21 матч и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету нападающего шесть игр и два гола в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» завершило сезон Мелбет Первой лиги на 10-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков.