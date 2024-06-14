Корнаухов — о Фонсеке в «Милане»: пока больше вопросов, чем ответов

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о назначенном на пост главного тренера итальянского «Милана» Паулу Фонсеке.

«Наверное, приняли решение, что будет другим вектор развития клуба после ухода Пиоли. Тем более что там теперь Ибрагимович многие вопросы спортивные решает. Посмотрим, что из этого получится, но пока больше вопросов, чем ответов», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о назначении Фонсеки «Милан» объявил накануне, 13 июня. Стороны подписали контракт сроком на три года. Прошлым местом работы Паулу Фонсеки был французский «Лилль», которым португалец руководил с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 59 набранными очками после 34 матчей завершила минувший сезон Лиги 1 на четвёртом месте. Ранее португальский специалист также руководил итальянской «Ромой», украинским «Шахтёром» и несколькими командами из чемпионата Португалии.