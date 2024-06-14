Бояринцев объяснил, почему «Спартаку» не стоит возвращать Бакаева

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев отреагировал на новости о возможном возвращении 27-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева в московский «Спартак». По мнению Бояринцева, сейчас Бакаев не подходит под запросы «Спартака» — красно-белым нужен игрок, который заменит Квинси Промеса без просадки в уровне. Бояринцев считает, что у Бакаева нет лидерских качеств и стабильности.

«Он не смог в «Зените» за основу зацепиться, и если «Спартак» ставит перед собой большие задачи, то его возвращение сомнительно. Сложно вспомнить у него проявление каких-то лидерских качеств, ему не хватало стабильности. После ухода из «Спартака» прошло много времени, а спортсмены не молодеют. Не знаю, как на его уровень повлияет чемпионат ОАЭ. «Спартаку» надо искать игрока, который заменит Промеса, минимум такого же уровня.

Нужен футболист, обладающий бомбардирскими и лидерскими качествами. Сложно сказать, сможет ли Зелимхан зацепиться в этот приход за основной состав «Спартака», — приводит слова Бояринцева Legalbet.