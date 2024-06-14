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Антуан Гризманн высказался о фаворитах Евро-2024

Антуан Гризманн высказался о фаворитах Евро-2024
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Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн назвал основных соперников на чемпионате Европы 2024 года.

«Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия… Сильных команд много. Этот чемпионат будет действительно напряжённым.

Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения. Мы знаем, что финал 14 июля — в День взятия Бастилии. Всё зависит от нас», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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