Вратарь «Сочи» Рудаков оценил главного тренера команды Роберта Морено

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков высказался о главном тренере команды Роберте Морено. Вратарь заявил, что испанец — один из сильнейших тренеров в его карьере. Также Рудаков отметил, что Морено наладил хороший контакт с игроками и имеет высокий уровень тактических навыков.

«Для меня Морено — один из сильных тренеров, с которым я работал. С ним интересно работать, у него очень хороший контакт с игроками. Он силён тактически», — приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

Напомним, 46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Под руководством испанца команда одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения в девяти матчах Российской Премьер-Лиги. В данный момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 28 туров.