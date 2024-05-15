Полузащитник «Сочи» Сааведра: Морено — топ-тренер, он знает, как побеждать

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра высказался о главном тренере команды Роберте Морено. По словам футболиста, испанский специалист — тренер топ-уровня, который знает, что нужно сказать игрокам в подходящий момент.

«Я очень счастлив работать с Морено, мне комфортно с ним. Он говорит по-испански, у нас с ним классный контакт. Это 100% топ-тренер. Он знает, что нужно, чтобы выигрывать матчи, он знает то, что нужно сказать игрокам в нужный момент», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Напомним, 46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Под руководством испанца команда одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения в девяти матчах Российской Премьер-Лиги.