Завершился чемпионат Германии по футболу сезона-2023/2024

Сегодня, 18 мая, состоялись матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2023/2024. Матчи немецкой Бундеслиги проводились с 18 августа 2023 года по 18 мая 2024 года.

Чемпионом нынешнего сезона немецкой Бундеслиги стал леверкузенский «Байер», набравший 90 очков. Отметим, что леверкузенцы не потерпели ни одного поражения. «Аптекари» одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью. Второе место занял «Штутгарт» с 73 очками. «Бавария», набрав 72 очка, расположилась на третьем месте.

В зоне прямого вылета чемпионат закончили «Дармштадт 98», набравший 17 очков, и «Кёльн» с 27 очками. 16-е место занял «Бохум» с 33 очками, он сыграет стыковые матчи с представителем Второй Бундеслиги.