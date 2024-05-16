Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ривалдо: Левандовски — отличный нападающий, но он уже староват

Ривалдо: Левандовски — отличный нападающий, но он уже староват
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о 35-летнем форварде сине-гранатовых Роберте Левандовском.

«Левандовски — отличный нападающий, но он уже староват, и это важный фактор. В моё время, когда вам было 30 лет, клуб начинал рассматривать возможность вашей продажи, выставляя вас на рынок. Несмотря на то что Левандовски провёл здесь всего два сезона, «Барсе» уже нужны титулы. Болельщики хотят видеть более сильную команду последние два года», — приводит слова Ривалдо Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
France Football может вручить «Золотой мяч» Левандовскому за 2020 год — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android