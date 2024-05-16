Ривалдо: Левандовски — отличный нападающий, но он уже староват

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о 35-летнем форварде сине-гранатовых Роберте Левандовском.

«Левандовски — отличный нападающий, но он уже староват, и это важный фактор. В моё время, когда вам было 30 лет, клуб начинал рассматривать возможность вашей продажи, выставляя вас на рынок. Несмотря на то что Левандовски провёл здесь всего два сезона, «Барсе» уже нужны титулы. Болельщики хотят видеть более сильную команду последние два года», — приводит слова Ривалдо Sport.es.

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Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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