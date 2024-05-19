«Зенит» отдаст титул? Карпин поставит «Балтику» на край пропасти? Онлайн 29-го тура РПЛ!

А ещё важные задачи решают «Урал» и «Оренбург». Ну и куда же без «Спартака»!

Сегодня, 19 мая, состоятся четыре матча 29-го тура РПЛ. В этих встречах могут решиться основные турнирные задачи.

«Оренбург» и «Урал» сейчас в зоне стыков. Но по итогам встречи в Екатеринбурге одна из команд может подняться в безопасную зону. Интересно, что в последних трёх встречах между этими командами сильнее неизбежно оказывались уральцы.

«Спартаку» и «Рубину» глобально ничего уже не нужно, если только не говорить об амбициях. Казанцы по итогам сезона ещё могут взобраться на пятую строчку, что просто прекрасно, если вспомнить провальный старт команды Рашида Рахимова в нынешнем сезоне. Красно-белые же при удивительном стечении обстоятельств даже могут стать третьими, но шансы скорее математические, чем реальные.

А в этой встрече всё будет очень серьёзно, многое на кону. «Ростову» уже ничего не светит, а вот «Балтика» в случае поражения, вероятно, станет вторым клубом, вылетевшим в Первую лигу. Должно сложиться много дополнительных условий, чтобы калининградцы, уступив на Дону, покинули зону вылета по итогам сезона.

Ключевая игра дня. «Ахмат» может отцепить «Зенит» от борьбы за чемпионство, если отберёт у гегемона очки. Учитывая, как хороша команда Магомеда Адиева весной, провернуть это в Грозном будет не так чтобы не невозможно.

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