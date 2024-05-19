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Урал — Оренбург, прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ, где смотреть, 19 мая 2024

«Зенит» отдаст титул? Карпин поставит «Балтику» на край пропасти? Онлайн 29-го тура РПЛ!
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
29-й тур РПЛ
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А ещё важные задачи решают «Урал» и «Оренбург». Ну и куда же без «Спартака»!

Сегодня, 19 мая, состоятся четыре матча 29-го тура РПЛ. В этих встречах могут решиться основные турнирные задачи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» и «Урал» сейчас в зоне стыков. Но по итогам встречи в Екатеринбурге одна из команд может подняться в безопасную зону. Интересно, что в последних трёх встречах между этими командами сильнее неизбежно оказывались уральцы.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» и «Рубину» глобально ничего уже не нужно, если только не говорить об амбициях. Казанцы по итогам сезона ещё могут взобраться на пятую строчку, что просто прекрасно, если вспомнить провальный старт команды Рашида Рахимова в нынешнем сезоне. Красно-белые же при удивительном стечении обстоятельств даже могут стать третьими, но шансы скорее математические, чем реальные.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в этой встрече всё будет очень серьёзно, многое на кону. «Ростову» уже ничего не светит, а вот «Балтика» в случае поражения, вероятно, станет вторым клубом, вылетевшим в Первую лигу. Должно сложиться много дополнительных условий, чтобы калининградцы, уступив на Дону, покинули зону вылета по итогам сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ключевая игра дня. «Ахмат» может отцепить «Зенит» от борьбы за чемпионство, если отберёт у гегемона очки. Учитывая, как хороша команда Магомеда Адиева весной, провернуть это в Грозном будет не так чтобы не невозможно.

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