Marca назвала имя голкипера, который выйдет в стартовом составе «Реала» в финале ЛЧ

Авторитетное испанское издание Marca поделилось инсайдом по вратарского вопросу в мадридском «Реала» на решающем отрезке сезона в преддверии финального матча Лиги чемпионов.

Источник сообщает, что в последнем туре Ла Лиги с «Бетисом» (25 мая) и в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1 июня) в воротах будет играть бельгиец Тибо Куртуа.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, как и испанец Кепа Аррисабалага не сыграет в последних матчах сезона. Отмечается, что в матче с «Вильярреалом» (4:4) Лунин, несмотря на четыре пропущенных гола, продемонстрировал хороший уровень, но это не повлияет на решение Карло Анчелотти о выборе вратаря на финал.

Напомним, стартовый свисток на финальном матче Лиги чемпионов прозвучит в 22:00 мск.

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