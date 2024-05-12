Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа в контексте споров о выборе вратаря на финал ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провёл разговор с голкиперами «сливочных» Тибо Куртуа и Андреем Луниным по поводу финального матча в Лиге чемпионов.

Недавно в испанских СМИ активно начало распространяться мнение, что Карло Анчелотти не выпустит Андрея Лунина с первых минут на финал Лиги чемпионов, ведь специалист больше доверяет Тибо Куртуа. В «Реале» якобы убеждены в способностях бельгийца и считают, что его присутствие в основном составе на столь важном матче необходимо. Поэтому предполагается, что бельгиец получит шанс начать игру в старте.

После распространения этой информации главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти провёл личные беседы с обоими вратарями, Куртуа и Луниным, сообщило DefensaCentral. «Не обращайте внимания на информацию из разных СМИ, когда я выберу стартового вратаря на финал Лиги чемпионов – вы узнаете первыми», – сказал Карло Анчелотти.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня.