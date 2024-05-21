Коул Палмер оценил выступление «Челси» в сезоне-2023/2024

Полузащитник «Челси» Коул Палмер подвёл итоги прошедшего сезона-2023/2024 для «Челси».

«За последние пять матчей мы стали более сплочёнными, чем в начале сезона. Происходит много всего. Тьяго Силва – один из лучших центральных защитников в футболе. Настоящая легенда. У нас молодая, воодушевляющая команда. Если мы продолжим усердно работать, то, я думаю, нас ждут большие свершения», – приводит слова Палмера BBC.

После 38 туров «Челси» занял шестое место в АПЛ с 63 очками. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (91 очко).

Палмер перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 47 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 55 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист сыграл 48 матчей, забил 27 мячей и отдал 15 голевых передач.

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