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Алонсо: иногда хочется выбежать на поле и сыграть, просто чтобы иметь некоторый контроль

Алонсо: иногда хочется выбежать на поле и сыграть, просто чтобы иметь некоторый контроль
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о том, как себя чувствует в роли наставника.

«С первой игры против «Лейпцига» в этом сезоне я понял, что у нас есть шанс побороться за трофеи. Это интересное чувство — трансформация из игрока в тренера, потому что тебе приходится стоять в стороне 90 минут и ты чувствуешь себя максимально бессильным. Раньше играл в эту игру ногами, а теперь только умом. Ты всегда думаешь на один ход вперёд. Ты стоишь и наблюдаешь за решениями своих игроков и говоришь: «Верно. Верно. Хорошо. Верно. Верно». Затем одно неудачное касание — и ты думаешь: «Нееет. Давайте, ребята, исправьтесь!»

Иногда хочется выбежать на поле и сыграть, просто чтобы иметь некоторый контроль. Но с первого удара в ворота «Лейпцига» в голове прозвучало: «Верно, верно, верно, верно. Да. Верно». На 90 минут», — рассказал Алонсо в большом монологе для The Players’ Tribune.

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