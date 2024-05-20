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Вратарь «Челси» Петрович поддержал Почеттино на посту тренера команды

Вратарь «Челси» Петрович поддержал Почеттино на посту тренера команды
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Вратарь «Челси» Джордже Петрович поделился мнением о работе наставника лондонской команды Маурисио Почеттино по итогам сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги.

«Лично я сильно доверяю Маурисио Почеттино и всему его тренерскому штабу, потому что они поверили в меня и дали мне шанс. Они оказали мне достойную поддержку. Порой бывает трудно управлять 25 игроками, каждый из которых имеет одинаковые характеристики, но он справляется хорошо. Каждый находит себя в его команде, и все верят в него. Мы рады, что он наш тренер», — приводит слова Петровича Daily Mail.

Напомним, Маурисио Почеттино руководит «Челси» с лета 2023 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Ранее в СМИ появились сообщения о возможной смене аргентинского тренера на посту главного тренера лондонцев.

По итогам 38 матчей сезона английской Премьер-лиги на счету «Челси» 63 очка. Лондонцы финишировали на шестом месте. Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который в четвёртый раз подряд выигрывает АПЛ.

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