Пименов: будем болеть за Миранчука в финале Лиги Европы

Бывший российский футболист Руслан Пименов заявил, что будет поддерживать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финале Лиги Европы с «Байером».

«Миранчук — не игрок Гасперини. Мы из года в год видим, что, даже когда Алексей проводит хорошие матчи, Гасперини начинает проводить ротацию. У него есть любимчики, и они играют постоянно. Однозначно, мы будем за него болеть (в финале Лиги Европы), потому что это наш игрок, мы его поддержим в любом состоянии, в каком бы он ни был. Надеюсь, он выйдет и забьёт прекрасный мяч. И пусть он выиграет этот супертрофей», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, 22 мая. На пути к решающему матчу турнира леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя». Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.