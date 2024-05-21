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«Не верится». Геннадий Орлов — о новом главном тренере «Спартака» Станковиче

«Не верится». Геннадий Орлов — о новом главном тренере «Спартака» Станковиче
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Футболист замечательный, а тренер — это другая профессия. Пока как тренер он ещё… Ну, правда, он «Ференцварош» вывел. У него такие же титулы, как у Черчесова. Ну, кто знает? Но не верится», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности рулевого команды исполняет Владимир Слишкович.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В последнем туре чемпионата красно-белые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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