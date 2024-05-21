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Головин и Мбаппе попали в сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored

Головин и Мбаппе попали в сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored
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Полузащитник «Монако» Александр Головин и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе попали в символическую сборную сезона-2023/2024 Лиги 1 по версии WhoScored.

Так, наивысшую оценку за сезон получил Мбаппе — 7,7. Головину WhoScored присудил 7,3 балла.

Сборная Лиги 1 сезона-2023/2024 по версии WhoScored: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 7,1), Кенни Лала («Брест», 7,0), Вильфрид Синго («Монако», 7,1), Леонардо Балерди («Марсель», 7,0), Брэдли Локо («Брест», 7,1), Ромен Дель Кастильо («Брест», 7,4), Тежи Саванье («Монпелье», 7,3), Витинья («ПСЖ», 7,2), Александр Головин («Монако», 7,3), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,7), Флориан Сотока («Ланс», 7,1).

Напомним, «Монако» Александра Головина по итогам сезоне-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков. Чемпионом Франции стал «ПСЖ».

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