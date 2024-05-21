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Полузащитник «Монако» Головин в ближайшие дни вернётся в Россию

Полузащитник «Монако» Головин в ближайшие дни вернётся в Россию
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Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал, что футболист в ближайшие дни приедет в Россию, где проведёт отпуск.

«Саша восстанавливается, динамика положительная. Всё идёт по плану. Будем надеяться, что в первый день сборов он будет в общей группе игроков тренироваться. Александр в ближайшие несколько дней вернётся в Россию в отпуск», — приводит слова Клюева ТАСС.

Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

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