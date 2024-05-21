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Орлов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть «Динамо» в последнем туре РПЛ

Орлов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть «Динамо» в последнем туре РПЛ
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть «Динамо» в последнем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, забитые мячи будут точно. Тем более что Лещук, который в последнем этом матче, как он мог за стенку встать, когда штрафной-то пробивал игрок «Крыльев Советов»? Просто встал за стенку! Надо встать в угол, стенка закрывает один угол, а ты закрываешь другой. Но у них слабый вратарь. Вот, может быть, в этом уже превосходство» Краснодара», что Сафонов. Если там всё будет выравниваться, Сафонов посильнее», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

После 29 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров. Чёрно-зелёные отстают от бело-голубых на три очка.

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