Овчинников: результаты «Пари НН» — ошибка руководства клуба. Юрана нельзя было трогать

Российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о неубедительных результатах «Пари Нижний Новгород» после отставки Сергея Юрана с поста главного тренера.

«Результаты «Пари НН» — ужасная ошибка руководства клуба. Юрана нельзя было трогать. Надо было доверить ему команду до конца сезона. Он бы выправил ситуацию, но они пошли другим путём — привезли супертренера. Вы понимаете, что первые четыре тура при новом специалисте команда получает мощную психологическую встряску и переламывает момент, а здесь пошло всё наоборот. Нового тренера не видно и не слышно. Надо понимать, какие зарплаты в Сербии и в России. Думаю, что он спокоен. Всё до копейки заплатим, когда его будут увольнять.

Когда руководство приглашает тренера, должны быть уверены, что он выправит ситуацию. Это вина тех, кто занимается комплектацией команды», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.