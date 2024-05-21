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Эдуард Мор раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН»

Эдуард Мор раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал назначения Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН» после поражения разгромного команды в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 56'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

«Человек вообще не знает наш чемпионат. Поставили тренера, которому надо ознакомиться ещё со своей командой, со всеми командами нашего чемпионата, с тем, как это всё работает. Смена тренера — это хорошо, бывает встряска. Но ты кого на его место приглашаешь? Человека со стороны. Это абсолютно непонятное решение. Сейчас получают то, что заслуживают», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Под его руководством команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) и проиграла «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6).

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