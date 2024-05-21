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Нахушев: не будем сравнивать «Краснодар» и «Боруссию» — хотелось бы, чтобы Сперцян уехал

Нахушев: не будем сравнивать «Краснодар» и «Боруссию» — хотелось бы, чтобы Сперцян уехал
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Экс-игрок «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о хавбеке чёрно-зелёных Эдуарде Сперцяне.

«Это же пока только слухи про переход Эдуарда. Его давно сватали в Европу. Пока до конкретики не доходит, надо узнать позицию клуба. Не слышал, чтобы руководство клуба говорило, что готово его продать или сохранить в команде. Это вопрос, захочет ли «Краснодар» расставаться со своей звёздочкой.

Если говорить со стороны Эдуарда, то не будем сравнивать «Краснодар» и «Боруссию», чемпионат России и Германии. Понятно, что, когда тобой интересуются такие клубы, которые играют в еврокубках, любой игрок будет к этому стремиться. Всегда хочется достичь максимального уровня. Эдуард хотел бы себя там попробовать, но у него же есть контрактные обязательства. Будут ли готовы его продать? Может, как воспитаннику ему предложат условия, какие «ПСЖ» предложил Мбаппе.

Если помните позицию Галицкого, он говорил, что не понимает, зачем ехать туда играть, когда тут всё есть. Но как игрок я всё понимаю. Ты хочешь играть на переполненном стадионе, играть в Лиге чемпионов. В Германии каждый тур как последняя битва. Это говорит об уровне чемпионата. Хотелось бы, чтобы Сперцян уехал», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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