Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д рассматривает Сперцяна в качестве замены Марко Ройсу — Transfermarkt

«Боруссия» Д рассматривает Сперцяна в качестве замены Марко Ройсу — Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в качестве замены Марко Ройсу, который покинет немецкий клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Transfermarkt.

Ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок сборной Армении Карапетян: общаюсь со Сперцяном — он хочет в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android