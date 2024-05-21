«Боруссия» Д рассматривает Сперцяна в качестве замены Марко Ройсу — Transfermarkt

Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в качестве замены Марко Ройсу, который покинет немецкий клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Transfermarkt.

Ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.