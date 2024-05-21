Синицын: оставлять двух молодых вратарей в ЦСКА без опоры в виде Акинфеева — чревато

Российский голкипер Андрей Синицын высказался о возможном продлении контракта ПФК ЦСКА с Игорем Акинфеевым.

«Безусловно, Акинфеев может приносить пользу ЦСКА. Это человек с неимоверным жизненным и игровым опытом. Это настоящий дядька в команде, который будет поддерживать атмосферу и передавать опыт. Команда будет только выигрывать от этого. Плюс рядом с ним будут подрастать и крепнуть молодые вратари. Тот же Тороп, которому понадобится время для восстановления и обретения уверенности, чтобы преодолеть страхи после столкновения.

Возможно, новый контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитывает, что Тороп в будущем будет получать больше игрового времени, а Игорь присядет на скамейку запасных. В команде должно быть как минимум два вратаря одинакового уровня. То есть Игорь всегда может выйти и отыграть за счёт своего опыта и уверенности. Тороп показал себя великолепно, а также Шайхутдинов неплохо себя проявил.

Однако оставлять двух молодых ребят без опоры — это может быть чревато. Поэтому Игорь может где-то подстраховать и сыграть, ведь такая глыба и легенда при команде. Возможно, что он будет меньше играть или не будет играть вовсе, но за эти два года он ещё порадует нас своей игрой. В какой-то мере это похожий случай, как у меня с Матвеем Сафоновым. Матвей не давал в себе усомниться, поэтому забрал себе место в основе, куда никого не подпускает», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.