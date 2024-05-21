Чанов: после ухода Набабкина из ЦСКА останется только Акинфеев с духом победителя

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость об уходе Кирилла Набабкина из армейского клуба по окончании текущего сезона.

«Сам Набабкин должен принимать решение, заканчивать ему карьеру или нет. Да, приходит такое время, мы все через это проходили, как бы это ни было трудно и тяжело. Но у него есть вариант продолжать карьеру в другой команде или же перейти в структуру ЦСКА, всё зависит от желания.

Легенда или нет, но Набабкин пробыл огромное количество времени и сыграл много матчей за ЦСКА. Поэтому клуб так положительно повёл себя в отношении к Набабкину, предложив должность в структуре. В стане армейцев оставалось два зубра, которые несут в себе дух победителя и того ЦСКА, который выиграл Кубок УЕФА. В моём понимании, кто мог передать этот дух победителя, были Жора Щенников, Игорь Акинфеев и Кирилл Набабкин. Поэтому останется только один зубр в виде Игоря», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.