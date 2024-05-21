Семшов объяснил, почему «Зенит» является главным претендентом на чемпионство

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов заявил, что по-прежнему считает фаворитом чемпионата страны «Зенит».

«Сейчас для «Зенита» очень хорошая ситуация. Два клуба, которые также борются за чемпионство — «Динамо» и «Краснодар» — играют между собой. «Динамо» устроит даже ничья? Да. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, после 29 туров в чемпионате России по футболу московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 53 очками пребывает на третьем месте. При этом южане в последнем туре сыграют с динамовцами.