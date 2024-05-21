Кто станет чемпионом РПЛ? «Зенит» или «Краснодар» — вряд ли. «Динамо» — фаворит!

После зимнего перерыва расклад в турнирной таблице РПЛ резко изменился. «Краснодар» спустился на третью строчку, а «Динамо» внезапно взобралось на первое место. Москвичи оторвались от идущего следом «Зенита» на два очка, а от «быков» — на три.

Остался последний тур, но у всех трёх команд сохраняются шансы на чемпионство. Всё решится в матче между чёрно-зелёными и бело-голубыми, который пройдёт в Краснодаре. Хотя «быкам» для победы в РПЛ требуется не только победить «Динамо», но и чтобы «Зенит» потерял очки во встрече с «Ростовом».

От Семака мало что зависит

В матче 29-го тура РПЛ «Зенит» разгромил набравший классный ход «Ахмат» (5:1). Петербуржцы слишком поздно пришли в себя. Если бы они продемонстрировали столь же качественный футбол в четырёх последних встречах в первенстве, то уже досрочно стали бы чемпионами.

Теперь петербуржцам позарез нужно побеждать ростовчан, а также рассчитывать на поражение «Краснодара» в игре с «Динамо». Если бело-голубые зацепятся за ничью — всё пропало. Дело в том, что при равенстве очков оно окажется выше «Зенита». Обе очные встречи подопечные Марцела Лички выиграли. Шансы сине-бело-голубых стать чемпионами оценили в 2.80.

Шансы краснодарцев на победу мизерны

Кому Мураду Мусаеву необходимо продать душу для того, чтобы стать чемпионом РПЛ? После зимнего перерыва чёрно-зелёные утратили стабильность. Они выиграли только 4 из 11 последних матчей в РПЛ. Причём победили располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды.

«Быки» стали очень часто пропускать и редко забивать во встречах с сильными командами. На матч с бело-голубыми Мусаев наверняка по-особенному настроит подопечных. Однако даже этого в совокупности с поддержкой домашних трибун не хватит. «Динамо» — фаворит. Победа краснодарцев в РПЛ оценена коэффициентом 8.00.

Марцел Личка подстроился под ситуацию

Пока конкуренты теряли очки, «Динамо» их набирало. В последних шести встречах в РПЛ оно обыграло «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1), «Зенит» (1:0), «Сочи» (3:2), «Балтику» (3:2) и «Крылья Советов» (4:1). Несколько волевых побед закалили дух и дали новые ощущения бело-голубым.

Благодаря Марцелу Личке у «Динамо» появилось всё, что нужно для победы в РПЛ. У команды обнаружились запас свежести и ряд обладающих несгибаемым характером лидеров, способных сделать результат в самый нужный момент. В их числе Муми Нгамалё и Константин Тюкавин.

В игре футболистов наблюдается большой прогресс, но самое важное — команда беспрекословно и безукоризненно выполняет установки Лички. Победа во встрече с «Зенитом» чисто тренерская. Чешский специалист сделал рискованный шаг, отступив от привычных стиля и тактики. Он попробовал сыграть от обороны.

Это решение полностью себя оправдало. Возможно, похожим образом выиграют бело-голубые и предстоящую встречу. Нужно сыграть на результат. На последнем отрезке сезона в этом аспекте «Динамо» намного лучше «Краснодара». Поставить на то, что оно станет победителем РПЛ сезона-2023/2024, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Марцел Личка справится с давлением

Вокруг чемпионской гонки в РПЛ большое давление. «Зенит» уже давно привык с ним справляться, а вот «Краснодару» и «Динамо» это в новинку. В то, что Мусаеву удастся подавить волнение своих игроков, есть повод усомниться. На последнем отрезке сезона чёрно-зелёные часто играют небрежно и допускают ошибки.

Марцел Личка исключил подобное. Он полностью перевернул расклад в чемпионской гонке и уже не отдаст первое место в турнирной таблице. Сыграют бело-голубые вничью с «Краснодаром» или одержат победу — не имеет большого значения. Есть уверенность, подкреплённая качеством игры и эмоциональной составляющей, что они точно не уступят.

Ставка: победа «Динамо» в РПЛ с коэффициентом 1.75.