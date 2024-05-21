Деменко: если Сперцян захочет уйти в «Боруссию» Дортмунд, то его никто не будет держать

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну.

«Самое главное в возможном переходе Сперцяна в «Боруссию» Дортмунд — это интерес самого футболиста. Если он захочет перейти, то его никто не будет держать, но вопрос будет возникать в финансовой составляющей для «Краснодара». Однозначно уход Сперцяна — это потеря для «Краснодара», но понятно, что Эдуард хочет играть в европейских чемпионатах и развиваться.

Поначалу Сперцяну в любом случае будет тяжеловато в новом клубе. Всегда, когда наши игроки приходят в другую команду, всё зависит от тренера, будет ли он доверять. Это очень важный фактор. Взять Сашу Головина, который доказывал, и сейчас тренер ему доверяет. Или взять Алексея Миранчука, который вроде неплохо играет, но сталкивается с проблемой доверия от тренера. Его могут пригласить при одном тренере, а потом специалиста поменяют, и всё изменится с ног на голову», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.