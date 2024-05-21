Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: все будут рады, если Сперцян превратится в топ-футболиста в Европе

Синицын: все будут рады, если Сперцян превратится в топ-футболиста в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о полузащитнике чёрно-зелёных Эдуарде Сперцяне. Напомним, ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересована дортмундская «Боруссия».

«За последние полтора-два года появляется не первый слух по поводу Эдика и возможного отъезда в Европу. Это показывает то, что за ним следят, и то, что он высококлассный перспективный игрок, который ещё не до конца раскрыл свой потенциал. Всё возможно.

Но всё зависит от политических моментов. Как понимаю, летом не удался трансфер в «Аякс» из-за закулисных игр. Если ничего не помешает и всех устроят условия, то дай бог, чтобы у Сперцяна получилось. Я думаю, что все будут рады, если Эдик превратится в топ-футболиста в Европе», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Нахушев: не будем сравнивать «Краснодар» и «Боруссию» — хотелось бы, чтобы Сперцян уехал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android