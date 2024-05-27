«Американские горки». Семшов высказался об игре «Спартака» в сезоне-2023/2024

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре московского «Спартака» в сезоне-2023/2024. По его мнению, выступления красно-белых напоминают американские горки — фееричные взлёты чередуются с резкими падениями. Также Семшов отметил влияние тренерских перестановок на игру «Спартака».

«Игра «Спартака» напоминала американские горки — то хорошо, то плохо. Плюс вот это состояние команды, которое она испытывала по поводу увольнения Абаскаля. При Слишковиче команда не проигрывала, но не выиграла медали или Кубок. Мы работаем и играем для того, чтобы выигрывать трофеи. Думаю, что основной матч у Слишковича был в Калининграде. Все ждали «Спартак» в финале Кубка.

Что касается Абаскаля, то все были на нервозе: уволят или не уволят. А Слишкович работал спокойно. Игроки и он понимали, что он работает до конца сезона», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по окончании нынешнего сезона главным тренером «Спартака» станет легендарный сербский экс-футболист Деян Станкович.