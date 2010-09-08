Кононов: задача "Карпат" в Кубке Украины – выход в финал
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Главный тренер «Карпат» Олег Кононов заявил, что целью его команды в Кубке Украины является выход в финал турнира.
Об этом Кононов сообщил, комментируя жеребьёвку 1/16 финала турнира, по итогам которой «Карпатам» предстоит сыграть с командой второй лиги «Горняк-Спорт» из Комсомольска Полтавской области.
«В любом случае недооценивать соперника нельзя. Успешное выступление в Кубке — это одно из заданий, которое поставило перед нами руководство клуба. Мы хотим играть в финале этого турнира. Потому к этому матчу мы будем готовиться очень серьёзно. Мы уважаем всех соперников независимо от того, в какой лиге они выступают», — приводит слова Кононова официальный сайт «Карпат».
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