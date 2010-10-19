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Нерлингер: "Бавария" всё-таки станет чемпионом страны

Нерлингер: "Бавария" всё-таки станет чемпионом страны
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристиан Нерлингер не сомневается в том, что его команда вновь завоюет титул чемпиона страны, сообщает tz.

Интересно, что в этом вопросе его точка зрения расходится с мнением почётного президента клуба Франца Беккенбауэра, считающего чемпионский титул недосягаемой вершиной в этом сезоне.

«Победа в последнем туре? Я принципиально не хочу говорить о поворотном пункте. Мы просто должны идти вперёд от матча к матчу. Мотивация у игроков нашей команды всегда очень высока, относительно этого не стоит сомневаться. Я считаю, что у нас очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть национальное первенство. В конце „Бавария“ всё-таки возглавит турнирную таблицу», — заявил Нерлингер.

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