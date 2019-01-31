Малкин и Стэмкос — драка на $ 18 млн. Самый дорогой хоккейный бой в истории

Матч в Питтсбурге был первым для лидера лиги «Тампы», которая вышла из отпуска в неплохом настроении. Многие болельщики предвкушали триумф Никиты Кучерова, которому оставалось набрать 2 очка до рубежа в 80 баллов за сезон. Если бы россиянин добыл их, то достиг 80-очковой отметки за 50 матчей регулярного чемпионата, повторив рекорд капитана «Пингвинз» Сидни Кросби, установленный в сезоне-2006/07. Кроме этого, Кучеров был бы первым крайним нападающим после Яромира Ягра в сезоне-1995/96, кто достиг такой солидной цифры результативности так быстро.



Однако звёзды сошлись таким образом, что думать о рекордах хоккеистам «молний» не пришлось, а результат для «Лайтнинг» получился обескураживающим.

Для гостей всё пошло не так с самого начала. «Тампа», несмотря на трёхкратное преимущество по броскам за первый период, провалила старт встречи и к концу девятой минуты уступала со счётом 0:3. Сначала голкипера «молний» Андрея Василевского переиграл Райли Шихан, который оказался расторопнее всей защиты «Тампы», а чуть позже у «Лайтнинг» и вовсе наступил небольшой ступор.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

С интервалом в 16 секунд в ворота Василевского влетели две шайбы, причём первая из них стала знаменательной для Евгения Малкина. Россиянин, который не так давно вошёл в тройку худших хоккеистов сезона по показателю полезности, ассистировал Филу Кесселу, и эта передача стала 600-й в его карьере.

Малкин стал четвёртым российским хоккеистом, кто достиг этого рубежа. Евгений обогнал Алексея Ковалёва (599 передач) и теперь уступает только Павлу Дацюку (604), Сергею Зубову (619) и Сергею Фёдорову (696).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

А на старте третьего периода произошло неожиданное. Евгений Малкин и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, кружа в зоне «молний», обменялись уколами клюшкой, а затем решили подраться. Сбросив краги, форварды сцепились в «танце», и, как с юмором отметили многие заокеанские журналисты, это была самая дорогая драка в истории НХЛ.

«Малкин и Стэмкос дерутся. Нечасто такое увидишь», — удивился в своём «твиттере» обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Малкин — 10-й хоккеист в лиге по уровню оклада ($ 9,5 млн), Стэмкос — 15-й ($ 8,5 млн), но эта 18-миллионная схватка получилась довольно короткой. Стивен несколько раз попал кулаком в шлем Евгения, на что россиянин ответил неплохим попаданием в концовке и завалил соперника на лёд.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Лишь в концовке третьего периода «Тампа» смогла распечатать ворота «Пингвинз», но для полноценного возвращения времени уже не хватило. Шайба Джей Ти Миллера помогла «молниям» воспрянуть духом, а чуть позже Стэмкос сократил отставание гостей до двух шайб, но этим пришлось ограничиться.



Что же до Малкина, то Евгений стал одним из главных героев матча. Россиянин, на счету которого было 4 (0+4) очка и «-10» в пяти предыдущих матчах, заработал 2 (0+2) результативных балла, «+2» и 7 минут штрафа — чем не хет-трик имени Малкина?



«Это была лучшая игра Жени за долгое время. Он постоянно был с шайбой, был заметен в каждой смене. Когда он так эмоционален, то показывает свой лучший хоккей», — оценил россиянина главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. «Всё произошло очень быстро. Когда я стал на них смотреть, они уже падали. У Малкина обычно хорошо получается один бой в год. Думаю, что это он и был», — добавил Крис Летанг.

Помимо Евгения стоит выделить и вышеупомянутого защитника «Питтсбурга» Криса Летанга, который закончил матч с двумя (1+1) очками и стал лучшим защитником-голеадором в истории «пингвинов». Летанг забил свой 108-й гол в карьере, опередив знаменитого Пола Коффи. А общая статистика «Питтсбурга» свидетельствует о том, что против команд, занимающих первое место в лиге, «стальные» играют куда лучше, чем с аутсайдерами.