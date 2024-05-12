Защитник «Северстали» Грудинин: Козырев ушёл из штаба Ларионова, вот «Торпедо» и сбавили

Защитник «Северстали» Владимир Грудинин высказался о работе с главным тренером Андреем Козыревым и планах команды на следующий сезон.

— В прошедшем сезоне КХЛ ваша «Северсталь» во главе с проводившим первый сезон в лиге в качестве главного тренера Андреем Козыревым поразила публику и результатами в виде уверенного выхода в плей-офф, и красивым комбинационным хоккеем. Можно ожидать, что всё это сохранится в следующем чемпионате?

— Думаю, мы будем придерживаться той тактики, которая у нас была. Может быть, где-то немного подкорректируем ее. Но основа останется той же. В любом случае, мы теперь имеет больше опыта по итогам прошедшего сезона. Поэтому в следующем будем бороться только за победу, только за кубки. И в регулярном чемпионате постараемся выигрывать в каждом матче. Цель только одна, и развиваться мы будем во всех аспектах. Тем более у нас достаточно молодая команда: все ребята горят и хотят побеждать. Всё у нас впереди, поэтому следующий сезон будет показательный.

— Сильно сложнее будет из-за того, что соперники начнут более жестко против вас настраиваться? Не ожидает вас регресс, как у «Торпедо», после удачного позапрошлого сезона резко сдавшего посреди прошедшего чемпионата?

— Это Козырев от них ушел из штаба Ларионова в «Северсталь», вот они и сбавили (улыбается). Просто Андрей Леонидович — суперский тренер. Но на самом деле, если серьезно, то не могу вам четко ответить на ваш вопрос. Вы говорите, что кто-то будет настраиваться на нас. А что, в прошедшем сезоне не настраивались? Это как-то немножко неправильно даже звучит. Всегда команды настраиваются и знают, как играют соперники. И по ходу сезона уже было понимание, как мы играем. В основном мы гнули свою линию, побеждали, и я думаю, что всё равно мы в следующем сезоне будем так же настраиваться, как и в прошедшем, — приводят слова Грудинина «Известия».