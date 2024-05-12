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Канада – Дания, результат матча 12 мая 2024, счет 5:1, ЧМ по хоккею 2024

Дубль Бедарда помог сборной Канады крупно обыграть Данию на ЧМ-2024
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На О2-Арена в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Дании. Со счётом 5:1 победу одержала канадская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
12 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Бедард (Бантинг, Гуле) – 02:24     0:2 Козенс (Таварес, Байрэм) – 15:25 (pp)     1:2 Вайсе Матиасен (Сторм, Поульсен) – 26:15     1:3 Бедард (Гюнтер) – 41:52     1:4 Мерсер (Макбэйн, Танев) – 58:00 (en)     1:5 Дюбуа (Бедард, Целльвегер) – 59:39 (pp)    

В составе победителей самым результативным игроком стал 18-летний нападающий Коннор Бедард. Он оформил дубль и сделал результативную передачу. Также голами отметились Доусон Мерсер, Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Козенс. Ассистентами выступили Джон Таварес, Майкл Бантинг, Кейден Гуле, Боуэн Байрэм, Джек Макбэйн, Брэндон Танев и Дилан Гюнтер.

Единственными игроками датчан, набравшими очки, стали Кристиан Вайсе Матиасен, забивший гол, и его ассистенты — Фредерик Сторм и Мортен Поульсен.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
Календарь чемпионата мира - 2024
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