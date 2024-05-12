Дубль Бедарда помог сборной Канады крупно обыграть Данию на ЧМ-2024

На О2-Арена в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Дании. Со счётом 5:1 победу одержала канадская национальная команда.

В составе победителей самым результативным игроком стал 18-летний нападающий Коннор Бедард. Он оформил дубль и сделал результативную передачу. Также голами отметились Доусон Мерсер, Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Козенс. Ассистентами выступили Джон Таварес, Майкл Бантинг, Кейден Гуле, Боуэн Байрэм, Джек Макбэйн, Брэндон Танев и Дилан Гюнтер.

Единственными игроками датчан, набравшими очки, стали Кристиан Вайсе Матиасен, забивший гол, и его ассистенты — Фредерик Сторм и Мортен Поульсен.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.