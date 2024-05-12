Хет-трик Капанена помог Финляндии разгромить сборную Великобритании на ЧМ-2024

В Праге на стадионе «О2-Арена» завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 в группе А между сборными Финляндии и Великобритании. Разгромную победу в матче одержали финские хоккеисты со счётом 8:0.

Нападающий финской сборной Оливер Капанен стал автором хет-трика. Четыре результативные передачи на счету нападающего Микаэля Гранлунда. Гол и две результативные передачи на свой счёт записал форвард Ессе Пульюярви.

Финляндия одержала первую победу в группе А. В первом матче финские хоккеисты по буллитам уступили сборной Чехии со счётом 0:1. Сборная Великобритании проиграла второй свой матч на турнире. В первой встрече группы А британские хоккеисты уступили сборной Канады со счётом 2:4.

Действующим чемпионом является сборная Канады.