Хет-трик Капанена помог Финляндии разгромить сборную Великобритании на ЧМ-2024
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В Праге на стадионе «О2-Арена» завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 в группе А между сборными Финляндии и Великобритании. Разгромную победу в матче одержали финские хоккеисты со счётом 8:0.
ЧМ-2024 . Группа A
12 мая 2024, воскресенье. 13:20 МСК
Финляндия
Окончен
8 : 0
Великобритания
1:0 Капанен (Каски, Оксанен) – 16:14 2:0 Пульюярви (Каски, Оксанен) – 21:15 3:0 Иннала (Гранлунд, Пакаринен) – 24:52 (pp) 4:0 Риикола (Пульюярви, Оксанен) – 32:49 5:0 Капанен (Пульюярви, Гранлунд) – 36:01 6:0 Мяяття (Гранлунд) – 38:45 7:0 Лехтонен (Хелениус, Гранлунд) – 46:39 8:0 Капанен (Мяяття, Оксанен) – 52:57
Нападающий финской сборной Оливер Капанен стал автором хет-трика. Четыре результативные передачи на счету нападающего Микаэля Гранлунда. Гол и две результативные передачи на свой счёт записал форвард Ессе Пульюярви.
Финляндия одержала первую победу в группе А. В первом матче финские хоккеисты по буллитам уступили сборной Чехии со счётом 0:1. Сборная Великобритании проиграла второй свой матч на турнире. В первой встрече группы А британские хоккеисты уступили сборной Канады со счётом 2:4.
Действующим чемпионом является сборная Канады.
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