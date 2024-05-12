Инсайдер НХЛ рассказал, повлияют ли санкции ИИХФ Федотову на приезд Мичкова во «Флайерз»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли порассуждал на тему запрета российскому голкиперу «Филадельфии» Ивану Федотову участвовать в Олимпийских играх и турнирах под эгидой ИИХФ на три года и возможного влияния этого на приезд нападающего Матвея Мичкова во «Флайерз».

«Повлияют ли эти санкции на потенциальный приезд Мичкова во «Флайерз»? Технически они не связаны между собой, хотя невозможно сказать, какой будет реакция в КХЛ и всей России на жёсткие санкции ИИХФ. У Мичкова действует контракт с другим клубом СКА из Санкт-Петербурга на сезон-2025/2026.

Командам НХЛ не разрешается напрямую общаться с официальными лицами клубов КХЛ по поводу игроков, находящихся на контрактах. Но есть мнение, что сторонние официальные лица, в том числе агенты Мичкова, находятся в контакте с петербургским СКА по поводу будущего Мичкова и могут договориться об урегулировании или выкупе его текущего контракта, что проложит ему путь к приезду в «Филадельфию» досрочно», — цитирует Серавалли Dailyfaceoff.

Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.